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Россияне не пострадали в результате взрыва в Египте

Как рассказали российские дипломаты, среди пострадавших граждане Египта и ЮАР

Россияне не пострадали в результате взрыва в Египте
Поврежденный взрывом автобус недалеко от пирамид Гизы
Фото: Reuters

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россияне, по предварительным данным, не пострадали в результате взрыва в районе Большого Египетского музея в Гизе, сообщает в воскресенье ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Египет - самодельное взрывное устройство сработало у проезжавшего туристического автобуса в районе Большого Египетского музея в столичном районе Гиза. 17 человек получили ранения, среди них граждане Египта и ЮАР. Предварительно, россиян среди пострадавших нет", - говорится в сообщении центра в твиттере.

Позже посольство РФ в Каире на своей странице в фейсбуке также сообщило, что среди пострадавших во время взрыва в Египте россиян нет.

"19 мая в районе пирамид Гизы на маршруте следования туристического автобуса произошел взрыв. Ранения получили несколько человек. Российских граждан среди пострадавших нет. Посольство продолжает следить за ситуацией", - сказали в дипведомстве.

Ранее в воскресенье сообщалось, что рядом с туристическим автобусом вблизи музейного комплекса в Египте произошел взрыв.

По разным данным в результате взрыва в районе Большого Египетского музея пострадали от 14 до 17 человек.

Отмечается, что все пострадавшие являются иностранцами.

Информация о погибших не поступала.

Между тем, в воскресенье информированный источник сообщил "Интерфаксу", что взрыв в Каире может отсрочить возобновление чартерного авиасообщения с Египтом на несколько месяцев. Прежде чем египетские курорты смогут вновь массово принимать туристов из России, власти страны должны гарантировать их безопасность, подчеркнул собеседник агентства.

Россия прервала авиасообщение с Египтом было в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.

11 апреля 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено. Пока рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir только между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы пока не осуществляются.

Египет Каир Россия ДСКЦ

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