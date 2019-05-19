Зеленский после инаугурации проведет встречи с главами иностранных делегаций

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - У Владимира Зеленского 20 мая после принятия президентской присяги на торжественном заседании Верховной рады запланирован ряд официальных мероприятий.

Как стало известно "Интерфаксу-Украина", после инаугурации в парламенте он поучаствует в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и церемонии поднятия Государственного флага Украины.

Затем Зеленский и его супруга Елена поприветствуют глав иностранных делегаций. После чего он побывает на приеме для глав иностранных делегаций.

Во второй половине дня понедельника у Зеленского запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в администрации президента Украины.

Как сообщалось, Рада назначила инаугурацию Зеленского на 10:00 20 мая в сессионном зале парламента.

По данным МИД Украины, подтвердили намерения прибыть на церемонию инаугурации в Киев пять президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии, вице-президент Турции, премьер-министр Молдавии, вице-премьеры Белоруссии, Румынии, Словакии и Болгарии, министр обороны Канады, министр по вопросам Европы Франции, глава МИД Польши и "более 40 других высоких представителей".

США на инаугурации Зеленского будет представлять делегация в составе пяти чиновников во главе с министром энергетики. Европейский Союз на церемонии будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович. Делегацию Азербайджана возглавит спикер парламента, а Чехию будет представлять председатель Сената Парламента этой страны.

Во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и был избран на пост главы государства.