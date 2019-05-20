Ковровую дорожку перед зданием Рады пропылесосили перед инаугурацией Зеленского

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Возле здания Верховной рады Украины в центре Киева проходят последние приготовления к инаугурации новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", на лестнице возле входа в парламент со стороны площади Конституции расстелили и пылесосят красную ковровую дорожку. На площади собрались журналисты, участники проекта "Лига смеха", создателем и ведущим которого был Зеленский. Собравшись вместе, они направились в Мариинский дворец. За ограждением стоят желающие увидеть прибытие новоизбранного президента в парламент.

День инаугурации Зеленского.



Мы с самого утра в Мариинском парке, чтобы показать вам, как она будет проходить.



Представители СМИ на исходной, подтягиваются люди. Общаемся, снимаем самые знаковые моменты. В общем, готовим для вас #РепортажКлименкоТайм👌 #Зеленский pic.twitter.com/UUUrE9BXKE — Klymenko Time (@KlymenkoTime) 20 мая 2019 г.

Кроме того, на площади установлен большой экран, с которого будет транслироваться принятие присяги новоизбранного президента.

К Раде прибывают автомобили с дипломатическими номерами, в здание также съезжаются депутаты парламента Украины.

На церемонию инаугурации уже прибыли представители духовенства, в частности, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, а также почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

На балконе также находится хор имени Веревки, который будет исполнять государственный гимн во время церемонии инаугурации.

Дороги в правительственном квартале перекрыты. Доступ в Мариинский парк, а также непосредственно к зданию Верховной рады, возможен через установленные рамки металлоискателей.

Новоизбранный президент примет присягу украинскому народу в 10 часов утра в ходе торжественного заседания Верховной рады.