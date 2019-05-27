Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Пылевые демоны Марса, генетические причины заведения собак и польза сигаретного фильтра

Дюны в кратере Архангельский в Южном полушарии Марса Фото: NASA/JPL/University of Arizona

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Проанализировав информацию о 35 тысячах пар близнецов, ученые выяснили, что владение собакой объясняется генетическими факторами: на 57 процентов — для женщин и 51 процент — для мужчин. Исследование не дает никакой информации о том, какие именно гены вовлечены в желание человека завести собаку, но в будущем может помочь подробнее изучить, с одной стороны, генетическое влияние человека на процесс одомашнивания собак, а, с другой, то, как владение собакой может повлиять на здоровье человека - опять же, в зависимости от его генотипа.

- 16 мая зонд Mars Reconnaissance Orbiter завершил 60-тысячный виток вокруг Марса. В честь этого события N+1 собрал галерею снимков, на которых можно увидеть следы, оставленные пылевыми вихрями, марсианские дюны, барханы и овраги. В задачу зонда входит ежедневный сбор данных об атмосфере и поверхности Марса. Он следит за погодой на планете и сканирует подповерхностный слой почвы в поисках льда. На борту MRO установлена камера высокого разрешения, позволяющая делать снимки объектов размером с обеденный стол с 300-километровой высоты. Всего за время своей миссии MRO сделал свыше 378 тысяч снимков.

- Американские исследователи выяснили, что курение сигарет без фильтра по сравнению с обычными связано с увеличением риска развития рака легких на 40 процентов. О причинах такой взаимосвязи авторы не высказываются - это необходимо будет изучить в последующих работах. Также любители сигарет без фильтра оказались больше зависимы от никотина. Исследователи также выяснили, что любители легких сигарет менее зависимы от курения по сравнению с теми, кто курит обычные сигареты, а вот бросают курить они реже.

- Российские разработчики представили алгоритм, который на основе всего нескольких кадров может "настраивать" мимику людей на изображениях и даже заставлять статичные портреты двигаться. Алгоритм может достоверно переносить информацию между изображениями, создавая в итоге "говорящие головы" - например оживить портрет Достоевского: при этом для этого не нужно использовать большое количество примеров изображения-источника и изображения-цели.



- Инженеры из Стенфордского университета создали четвероногого робота Doggo, которого может собрать любой желающий. Робот способен прыгать из неподвижного положения на высоту 1,07 метра, причем он тратит на это менее половины секунды. По этим параметрам он превосходит всех других известных ходячих роботов, включая Minitaur. Размер робота составляет 42 см в длину и 20 см в ширину, а масса составляет менее 5 кг. При разработке инженеры отталкивались от доступности компонентов и относительной простоты сборки робота. Они опубликовали на GitHub всю необходимую информацию, в том числе список деталей со ссылками на популярные магазины.

- N+1 поговорил с палеонтологом Викторией Херридж, которая изучает карликовых хоботных, о том, каков был механизм вымирания карликовых слонов, связан ли он с вымиранием мамонтов в Сибири и об ее отношении к проекту по возрождению мамонтов.



- Изменение климата на планете, пока еще не очень заметное в умеренных широтах, уже сейчас приводит к кардинальным переменам в жизни обитателей Арктики. Участившиеся сообщения о том, что белые медведи все ближе подходят к человеческому жилью, - прямое следствие этих процессов. N+1 разобрался в том, как сокращение площади арктического льда влияет на поведение белых медведей и что делать, чтобы люди и медведи могли сосуществовать в безопасности.



- 24 мая отмечался День славянской письменности и культуры. По этому поводу лингвист и каллиграф Андрей Санников составил тест: проверьте, сможете ли вы прочитать древние тексты, написанные привычной нам кириллицей.



- Человеческое зрение устроено сложным образом: сначала новую информацию в несколько этапов обрабатывают глаза, а затем мозг. В партнерском материале N+1 рассказал, почему мы не видим мир перевернутым, маленьким, трясущимся и разделенным на две части.