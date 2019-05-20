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Министр обороны Украины подал в отставку

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Степан Полторак попросил президента Владимира Зеленского уволить его с должности главы военного ведомства.

Заявление о своей отставке Полторак опубликовал в понедельник в своем фейсбуке.

"Господин президент Украины - Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, с уважением отношусь к Вашему конституционному праву определиться с министром обороны Украины и подать кандидатуру на утверждение в Верховную Раду Украины и в соответствии с законами Украины "О национальной безопасности Украины", "О Кабинете министров Украины", прошу Вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об увольнении меня с должности министра обороны Украины", - сказано в заявлении.

Полторак был назначен министром обороны Украины 14 октября 2014 года.

Выступая с речью после своей инаугурации Зеленский призвал Верховную раду отправить в отставку министра обороны, генпрокурора Украины и главу СБУ.

Степан Полторак Украина

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