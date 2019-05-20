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Глава Службы безопасности Украины и все его заместители подали в отставку

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и все его заместители подали рапорты об отставке.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ", - говорится в заявлении Грицака, опубликованном на сайте СБУ в понедельник.

Он также сообщает, что соответствующие рапорты составлены всеми его заместителями.

Грицак отметил, что написал свой рапорт "с тяжелым сердцем".

"Так же как все остальные, переживаю за будущее Службы и государства, вижу, как поднимает голову пророссийский реваншизм в Украине. А пока президент Украины и Верховная Рада Украины в определенном Конституцией Украины порядке не решит вопрос, кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа", - заявил он.

Василий Грицак возглавлял СБУ с июня 2015 года.

Украина СБУ

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