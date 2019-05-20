Вернувшийся на Украину экс-соратник Януковича обзавелся охранниками-полицейскими

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся в страну на минувших выходных, заявил, что ради своей безопасности заключил договор об охране с органами полиции.

"Я чувствую себя в безопасности. Я, конечно же, обратился к соответствующим организациям для этого в связи с постоянными угрозами. Поэтому я заключил официальный договор с органами полиции. Мою охрану обеспечивают сотрудники полиции с автоматическим оружием", - сказал Портнов в интервью телеканалу NewsOne в понедельник, отвечая на вопрос о том, чувствует ли он себя в Киеве в безопасности.

По его словам, он спокойно передвигается по Киеву. "Если будут какие-то акции или беспорядки, мы будем отвечать на это. Я не боюсь никого", - подчеркнул Портнов.

"Я приехал сюда, буду заниматься здесь политической и юридической деятельностью, и пугать меня не надо", - добавил он.

Портнов в 2014 после смены власти и бегства в Россию президента Януковича году покинул территорию Украины, жил в Москве и Вене.