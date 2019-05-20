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В СБ ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Большинство членов Совбеза ООН в понедельник не поддержали предложение России провести встречу в связи с принятым на Украине законом о языке.

Так, пять членов Совета Безопасности ООН высказались в поддержку заседания, еще шестеро - против, и четыре страны воздержались.

Ранее представители Франции, Германии и США заявили, что намерены заблокировать заседание, считая его несвоевременным. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подверг их позицию критике.

Ожидалось, что СБ ООН в понедельник проведет заседание, которое будет посвящено принятию на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его проведение запросила Россия.

СБ ООН Украина

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