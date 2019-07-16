Советник Трампа Конуэй проигнорировала слушания в конгрессе

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй в очередной раз не явилась на слушания в комитете по надзору Палаты представителей США, сообщает The Hill.

Как заявил председатель комитета Элайджа Каммингс, он планирует назначить встречу 25 июля, чтобы провести голосование и обвинить Конуэй в неуважении, если она не появится для дачи показаний.

"Мы надеемся, что мисс Конуэй пересмотрит свое решение. Наша цель - услышать показания мисс Конуэй. Если она не изменит решение, у нас нет выбора, кроме как привлечь ее к ответственности", - заявил Каммингс во вступительном слове к заседанию.

Ранее главный юрист Белого дома Пэт Чиполлонэ проинструктировал Конуэй не появляться на слушаниях.

В своем письме Каммингсу он утверждает, что нынешние и бывшие чиновники Белого дома "абсолютно защищены" от необходимости давать показания перед Конгрессом.

"Давний принцип иммунитета для старших советников президента прочно укоренился (...) и защищает основные функции президента", - написал он.

"Мы придерживаемся этого устоявшегося прецедента для того, чтобы будущие президенты могли эффективно выполнять свои обязанности ", - отметил юрисконсульт.

В заявлении Белого дома также говорится, что слушания в понедельник являются частью "чисто политической кампании по преследованию президента и его близких советников".

Три недели назад Конуэй отказалась добровольно явиться на аналогичные слушания в комитете. Тогда законодатели проголосовали за то, чтобы вызвать ее по повестке.

Управление специального прокурора США, которое не участвует в расследовании Роберта Мюллера, рекомендовало уволить Конуэй за нарушение так называемого закона Хэтча от 1939 года за критические замечания в адрес демократов.

"Нарушения мисс Конуэй, если их оставить безнаказанными, отправят сообщение всем федеральным служащим, что они не должны соблюдать ограничения закона Хэтча. Таким образом, ее действия подрывают главную основу нашей демократической системы - верховенство закона", - говорится в обращении спецпрокурора.

Белый дом отказался увольнять Конуэй. Юрист администрации назвал рекомендации Минюста чрезмерными. По его мнению, они нарушают принцип свободы слова и не являются юридически обязательными к исполнению.

Трамп также заявил, что не собирается увольнять Конуэй.

"Нет, я не собираюсь ее увольнять. Я думаю, что она потрясающий человек", - сказал он в эфире Fox News.