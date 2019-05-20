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Премьер-министр Украины объявил о намерении уйти в отставку

Сделать это после инаугурации призывал Владимир Зеленский

Премьер-министр Украины объявил о намерении уйти в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания кабинета министров в эту среду, 22 мая.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - сказал Гройсман на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, "президент Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя всю ответственность за будущие вызовы".

Владимир Зеленский выступил с призывом к правительству сложить с себя полномочия во время речи в Верховной раде после своей инаугурации.

"Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом (речь о 40-м президенте США Рональде Рейгане - ИФ): "правительство не решает наших проблем - правительство и есть наши проблемы". Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда - можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - сказал президент.

Кроме того, сразу после вступления в должность Зеленский объявил о решении распустить Раду и назначить внеочередные выборы. Президент дал парламенту два месяца, попросив за это время принять ряд неотложных законов.

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Владимир Зеленский Владимир Гройсман Украина

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