Движение поездов на Солнцевской линии московского метро полностью восстановлено

Выяснение причин инцидента займет неделю

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Солнцевской линии столичного метро, прерванное около 18:45 вторника из-за застрявшего в тоннеле поезда между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская", полностью восстановлено в ночь на среду.

"Движение на участке Солнцевской и Большой кольцевой линиях полностью восстановлено", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе метро в среду.

По словам собеседник агентства, выяснение причин инцидента, приведшего к эвакуации из тоннеля около тысячи пассажиров, займет около недели.

"Рассматриваются две основные версии - неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда", - добавили в пресс-службе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил ранее журналистам, что из трех застрявших в тоннеле поездов были эвакуированы 1041 пассажир через вспомогательный подвижной состав. Для вывоза всех пассажиров из тоннелей потребовалось 3 часа 20 минут, отметил заммэра.

"Всех пассажиров вывозили, никто пешком не шел по тоннелю. Никаких пожаров, дыма не было", - подчеркнул он.

Как сообщалось, около 18:45 вторника три состава застряли в тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская".

Из-за этого не было движения поездов между "Савеловская" и "Парк Победы". Около 20:20 пассажиров одного застрявшего поезда начали переводить в подъехавший исправный состав и доставили на близлежащую станцию. По той же схеме позже эвакуировали пассажиров двух других поездов.

Позже движение поездов по Солнцевской и Большой кольцевой линиям было частично восстановлено, не было движения на перегонах "Шелепиха" - "Парк Победы" и "Шелепиха" - "Деловой центр".