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США предложили Турции отказаться от закупок российских С-400 в течение двух недель

Вашингтон угрожает последствиями в противном случае

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Турция должна в двухнедельный срок отказаться от закупок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает телеканал CNBC о предложении госдепартамента США.

"К концу первой недели июня Турция должна отменить многомиллиардную сделку с Россией и вместо этого купить американскую систему ПРО "Патриот" компании Raytheon или ей грозит исключение из программы F-35 компании Lockheed Martin, конфискация 100 обещанных истребителей F-35, введение санкций США и потенциальный ответ со стороны НАТО", - отмечает СМИ.

По словам собеседников телеканала, данное предложение является окончательным и не предусматривает дополнительных отсрочек.

"Страны НАТО должны закупать военную технику, которая совместима с системами НАТО. Российская система не соответствовала бы этому стандарту", - сказал чиновник госдепартамента США, пожелавший остаться неназванным.

"Мы подчеркиваем, что Турция столкнется с очень реальными и негативными последствиями, если завершит поставку С-400", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Турция приобретает четыре дивизиона ЗРС большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

США Турция Россия С-400

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