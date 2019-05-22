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В разбившемся в Италии автобусе были туристы из Восточной Европы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В разбившемся в Италии автобусе находились туристы из Восточной Европы, погибшая - женщина-гид, сообщает в среду издание Il Messaggero.

Ранее сообщалось, что двухэтажный туристический автобус перевернулся в среду утром на трассе Сиена-Флоренция и упал в овраг, один человек погиб. Первоначально итальянские СМИ сообщили, что в автобусе были туристы из России.

"В автобусе находилась группа туристов из стран Восточной Европы, около 60 человек. Программа тура предполагала посещение "городов искусств", - пишет издание.

По его данным, погибшая - женщина-гид. Ранены 15 человек, некоторые из них тяжело.

Ранее пресс-атташе посольства РФ в Италии Дмитрий Гурин сообщил "Интерфаксу", что состояние четырех пассажиров оценивается как тяжелое. По данным Российского союза туриндустрии, автобус принадлежит итальянскому туроператору "Европа Вояж".

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