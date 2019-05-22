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Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии
Фото: официальный сайт Национального корпуса пожарных Италии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду газета Corriere della Sera.

По данным издания, автобус, в котором находились не менее 50 россиян, направлялся из итальянского города Сиена во Флоренцию.

ДТП произошло в 09:00 утра по местному времени (10:00 мск). Автобус протаранил барьеры у дороги, вылетел в кювет и перевернулся.

Причина ДТП пока неизвестна; предположительно, водитель не справился с управлением из-за скользкого после дождя асфальта.

Часть шоссе между Сиеной и Флоренцией временно перекрыта. На месте происшествия работают спасатели.

Италия

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