В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.

"По сведениям департамента гражданской защиты и обороны Италии, сегодня в 9:30 утра по дороге из Флоренции в Сиену произошло ДТП с туристическим автобусом, предположительно, с российскими туристами на борту, всего около 60 человек", - сказал Гурин "Интерфаксу".

По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, 10 пострадали.

"Четверо находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести. Пострадавшие доставлены в больницы города Сиена", - добавил дипломат.

По его словам, на место ДТП выехали сотрудники посольства для оказания необходимой помощи.

Он отметил, что на данный момент не обладает информацией о том, перевозил ли автобус организованную тургруппу из России.

Между тем, в Российском союзе туриндустрии рассказали, что разбившийся автобус, вероятно, принадлежит итальянскому туроператору "Европа Вояж", который работает со многими туроператорами России и СНГ.

В то же время, ни один крупный российский туроператор не сообщает о том, что в автобусе были его туристы. В связи с этим в РСТ предполагают, что в нем находились "русскоязычные туристы из других стран либо это была сборная группа из индивидуалов, которые купили экскурсии в уличных агентствах".

Портал Radio Siena сообщает, что в автобусе находились русскоязычные туристы из Грузии, Казахстана и Армении средних лет. По его данным, погибшая - 40-летняя женщина-гид. Ранено около 20 человек, все они отправлены в местный госпиталь.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с автобусом недалеко от итальянского города Сиена. По данным итальянских СМИ, автобус перевозил россиян.