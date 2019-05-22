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В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка и пострадали 19 граждан РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Гражданка России погибла, 19 россиян, а также граждане Армении, Казахстана, Белоруссии, Украины, Грузии, Румынии и Молдавии пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на трассе Сиена - Флоренция в Италии, сообщает посольство РФ в республике.

"По последним данным, в результате происшествия одна россиянка погибла, 19 россиян получили травмы разной степени тяжести, преимущественно легкой. Пострадавшие направлены в больницы города Сиены, куда в срочном порядке выехали сотрудники посольства", - сказали "Интерфаксу" в дипломатическом представительстве.

Там отметили, что сейчас дипломаты устанавливают личности потерпевших, оказывают юридическую и консульскую помощь.

"Среди пострадавших есть также граждане других стран: Армении, Казахстана, Белоруссии, Украины, Грузии, Румынии и Молдавии", - добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что двухэтажный туристический автобус перевернулся в среду утром на трассе Сиена-Флоренция и упал в овраг, один человек погиб. Первоначально итальянские СМИ сообщили, что в автобусе были туристы из России.

Италия Россия

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