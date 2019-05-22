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Силы ПВО базы Хмеймим отразили очередной обстрел со стороны боевиков

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Силы ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку боевиков из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщили в Минобороны РФ.

Согласно заявлению министерства, в среду боевики совершили 17 пусков из реактивных систем залпового огня из зоны деэскалации Идлиб. Восемь ракет не долетели, еще девять были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы.

В мае боевики неоднократно подвергали Хмеймим обстрелу, атаки были отражены.

Противовоздушную оборону российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе - обеспечивают два дивизиона системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".

Ближнее прикрытие российских баз обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".

Сирия Минобороны РФ

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