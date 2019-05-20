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Боевики обстреляли авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня

Силы ПВО смогли уничтожить все угрожавшие базе снаряды

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Боевики в воскресенье обстреляли сирийскую авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня (РСЗО), однако силы ПВО базы отразили эту атаку, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Минобороны РФ.

"Около 20:00 в воскресенье с территории Идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе террористами было выпущено шесть реактивных снарядов. Дежурными силами ПВО авиабазы все снаряды были уничтожены", - сообщили в министерстве.

"Российскими средствами разведки данная установка РСЗО террористов была оперативно выявлена на западной окраине населенного пункта Кафер-Нобль провинции Идлиб. Точечным ударом ВКС России указанный объект террористов был уничтожен", - добавили в министерстве.

Также в военном ведомстве сообщили, что одновременно с обстрелом "с северного и северо-восточного направлений российскими средствами ПВО были обнаружены приближавшиеся к Хмеймиму два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) террористов". Дежурными силами ПВО российской авиабазы все БПЛА террористов были уничтожены на значительном удалении от авиабазы.

По данным военных, на авиабазе Хмеймим никаких разрушений и пострадавших нет, она продолжает функционировать в штатном режиме.

На авиабаза Хмеймим размещена авиационная группа ВКС России, участвующая в военной операции России в Сирии.

Сирия Хмеймим Минобороны РФ

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