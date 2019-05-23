Зеленский не будет вести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с РФ.

Отвечая в четверг на вопрос журналистов перед началом выступления на iForum 2019 в Киеве, будут ли переговоры с Россией, Зеленский сказал: "Нет".

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что Владимир Путин не будет направлять поздравления Зеленскому, вступившему в тот день в должность президента Украины. "Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - сказал он.

До этого на тот момент еще кандидат в президенты Зеленский говорил, что в случае встречи Путиным намерен потребовать у него возвращения территорий и выплаты компенсаций Украине за их захват.