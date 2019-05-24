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Экс-лидер Австрийской партии свободы пожаловался в прокуратуру на создателей скандального видео

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Прежний лидер ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе в пятницу заявил, что обратился в прокуратуру с жалобой на лиц, причастных к созданию скандального видео с его участием.

"Я подал в прокуратуру Вены заявление по меньшей мере против трех человек, которые были возможными соучастниками (создания скандального видео - ИФ)", - говорится в заявлении Штрахе для СМИ. "Все остальное будут выяснять власти. Причастность других людей также возможна, и в связи с этим ведется расследование, которое инициировано по моей просьбе", - отметил политик.

Кроме того, он добавил, что "после встречи на Ибице больше не было контактов с женщиной, предположительно, латвийского происхождения". "Ни одна из сформулированных (в видеозаписи - ИФ) идей не была реализована", - добавил Штрахе.

Скандал с видеозаписью с участием бывшего вице-канцлера и экс-лидера АПС Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис. Штрахе покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией канцлера страны Себастьяна Курца.

На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого скандала Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов. Как ожидается, они могут пройти в сентябре, точная дата пока не назначена.

Австрия Хайнц-Кристиан Штрахе

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