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Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Курц, как передают европейские СМИ, сообщил в субботу, что выборы нужно провести "как можно скорее".

При этом канцлер раскритиковал возглавляемого Штрахе партнера по правящей коалиции.

"Своим поведением Австрийская партия свободы вредит реформам и мешает на пути к переменам. Она вредит имиджу нашей страны, и я хочу сказать честно, это не соответствует тому политическому подходу, который есть у меня", - добавил Курц.

Ранее в субботу Штрахе заявил об отставке.

Накануне немецкая газета Suddeutsche Zeitung и журнал Spiegel опубликовали совместное расследование в связи с видеозаписью, на которой Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Австрия

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