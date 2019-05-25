Зеленского пригласили посетить Канаду в начале июля

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на 2 июля в Канаду, заявил канадский посол в Киеве Роман Ващук.

"Приглашение лично, по крайней мере, по телефону передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся", - отметил Ващук.

Он уточнил, что дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде конференции по поддержке реформ на Украине.

"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания", - отметил посол.

Ранее в администрации президента Украины заявляли, что Зеленский пока определяется, куда именно совершит первый зарубежный визит.