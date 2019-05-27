Во Франции задержали подозреваемого в организации взрыва в Лионе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники сил безопасности задержали подозреваемого в организации взрыва в Лионе, объявил в понедельник глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

По предварительным данным, задержанный - 24-летний инженер.

Взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Замаскированную под посылку бомбу, начиненную гвоздями и обрезками металла, бросил перед булочной проезжавший мимо велосипедист. Ранения получили 13 человек, 11 из них попали в больницы.

Следователям удалось найти отпечаток пальца на пакете, в котором находилось взрывное устройство, однако при проверке по базе ДНК он не дал никаких совпадений. Маршрут подозреваемого удалось отследить при помощи камер наружного наблюдения.