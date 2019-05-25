Четыре мирных жителя погибли в результате обстрелов боевиками в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, четыре мирных жителя погибли, семеро получили ранения в результате обстрелов боевиками, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Утром 25 мая 2019 г. боевики террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) с территории Идлибской зоны деэскалации открыли огонь из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Айн-эль-Крум и Скальбия на севере провинции Хама. Террористами было выпущено более 20 реактивных снарядов. В результате обстрелов по меньшей мере четыре мирных жителя погибли, семь получили ранения различной степени тяжести", - сказал Купчишин.

"В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов, Сафсафа (трижды), Мамухия (дважды), Нахшебба (дважды), Эль-Арейм, Джубб-Эз-Зарур, Кинсибба, Бшафра провинции Латакия, Мгайр (дважды) Хербет-эль-Арус, Скальбия, Айн-эль-Крум провинции Хама", - добавил Купчишин.