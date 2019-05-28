Мадуро пообещал решить кризис в Венесуэле демократически

Он призвал соратников по партии готовиться к скорейшему проведению парламентских выборов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро завил, что правительственная делегация на переговорах с оппозицией в Осло проявит добрую волю, чтобы добиться урегулирования политического кризиса в стране.

"Мы намерены продемонстрировать добросовестность в наивысшей степени, чтобы найти мирное демократическое решение для выхода из кризиса в стране, основанное на согласии обеих сторон", - сказал он в телеобращении к народу.

Делегацию венесуэльского правительства возглавляет вице-президент Хорхе Родригес, в состав входят губернатор штата Миранда Эктор Родригес и глава МИД Хорхе Арреаса.

"Это будет диалог между революционным правительством, революционными вооруженными силами и экстремистской оппозицией, которая пытается свергнуть правительство в угоду интересам США", - сказал Мадуро.

Мадуро заявил, что Единая социалистическая партия (ЕСП) страны должна быть готова к скорейшему проведению выборов в Национальную ассамблею.

"Выборы уже сейчас, электоральная машина нашей ЕСП должна быть готова к выборам, призванным обновить Боливарскую национальную ассамблею. Мы хотим выборов. Лучше, если они пройдут раньше, чем позже", - сказал он на встрече с руководством партии.

Президент добавил, что "если все будет сделано правильно, то мы получим поддержку народа и победим".

Как ранее сообщил МИД Норвегии, на этой неделе в Осло пройдет второй раунд переговоров между представителями законных властей Венесуэлы и оппозиции. Первый раунд состоялся 16 мая, Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", на первом раунде они общались через норвежских посредников.