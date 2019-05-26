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Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 мая

Новый победитель Каннского фестиваля, межвенесуэльские переговоры, финалисты ЧМ по хоккею

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера. Ранее специальный приз получил российский режиссер Кантемир Балагов. Фильм-победитель рассказывает о бедняках, решивших исправить свое положение за счет обеспеченной семьи.

– Правительство Венесуэлы проведет переговоры с оппозицией в Норвегии. Это вторая попытка достичь компромисса. Переговоры начнутся на следующей неделе, представители уже прибыли в Осло.

– Канада вышла в финал ЧМ по хоккею. Проигравшая сборная Чехии сыграет против России в матче за третье место. Финал Канада - Финляндия пройдет в воскресенье.

– Замгубернатора Ростовской области ушел в отставку. Юрий Молодченко ушел по собственному желанию. Он с 2015 года курировал вопросы экономического развития области.

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