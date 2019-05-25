Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел в отставку по собственному желанию

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об освобождении с 27 мая от занимаемой должности заместителя губернатора Ростовской области Юрия Молодченко, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Юрий Молодченко уволен по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Молодченко с сентября 2015 года в должности заместителя губернатора курировал вопросы экономического развития Ростовской области, развития инвестиционной и инновационной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных отношений, установления тарифов.

Ранее он с 2010 года возглавлял министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.