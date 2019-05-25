Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссёра Пон Джун-хо получил Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля.
Церемония оглашения победителей прошла в субботу во Дворце фестивалей. Жюри основного конкурса возглавил режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту.
Сюжет картины повествует о семье безработных Китэка, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак, для чего они устраиваются на работу в богатую семью.
Обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля стала сенегальский режиссёр Мати Диоп за фильм "Атлантика". "Атлантика" - дебютная работа Диоп.
Премию за лучшую женскую роль получила актриса Эмили Бичем за фильм "Малыш Джо".
Приз за лучшую режиссуру получили - Жан-Пьер и Люк Дарденн за фильм "Молодой Ахмед" о ребенке, увлекшимся идеями радикального исламизма.
Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал Антонио Бандерас за фильм "Боль и слава", в котором он исполнил роль кинорежиссёра на заре карьеры.
Приз жюри разделили сразу две картины - "Отверженные" Ладжа Ли и "Бакурау" Клебера Мендосы-младшего.