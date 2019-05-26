Экзит-пол показал лидерство партии Ле Пен на выборах в Европарламент во Франции

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европейский парламент во Франции с 23,2 % голосов, согласно данным национального экзит-пола.

"Вперед, Республика!" Эмманюэля Макрона совместно с Демократическим движением идет на втором месте с результатом 21,9% голосов.

Французские "зеленые", предварительно, на третьем месте с 12,8% голосов.

У "Республиканцев" - 8,3%.

За ними следует "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона - 6,7%. И столько же набирает Социалистическая партия, результат которой комментаторы расценивают как сокрушительное поражение этого политического движения.

Во Франции порог для прохождения в Европарламент составляет 5%.

Выборы в Европарламент в 28 странах Евросоюза начались в четверг. В общей сложности 426 млн избирателей выберут 751 депутата.