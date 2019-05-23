В британском МИД опровергли слухи об отставке Мэй до конца мая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Джереми Хант уверен, что на момент визита в страну президента США Дональда Трампа 3 июня премьер-министром страны по-прежнему будет Тереза Мэй.

"Тереза Мэй будет премьер-министром, которая поприветствует его (Трампа - ИФ), и это правильно", - сказал Хант, выступая в Национальном центре кибербезопасности Великобритании в четверг.

Хант озвучил это мнение на фоне сообщений СМИ о возможной скорой отставке Мэй. Так ранее The Times со ссылкой на осведомленные источники в окружении политика сообщила, что Мэй может подать в отставку уже в эту пятницу, 24 мая.

Сообщалось, что, по версии источников, Мэй может объявить о своем уходе на выступлении перед Даунинг-стрит в понедельник после, как ожидается, ужасных для консерваторов результатов на европейских выборах.

Мэй ранее обещала, что она уйдет с поста главы британского правительства после ратификации соглашения по Brexit.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна будет ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без каких-либо договоренностей с Брюсселем. В результате Великобритания будет вынуждена участвовать в выборах в Европарламент, запланированных на 23-26 мая.