Объявлен предварительный прогноз распределения мест в новом Европарламенте

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Согласно первому прогнозу итогов выборов в Европейский парламент, объявленных в Брюсселе, подтверждаются предсказания о победе на выборах Европейской народной партии и "Прогрессивного альянса социалистов и демократов".

По предварительному анализу, составленному на основе прежнего распределения политических фракций, они могут получить соответственно 173 и 147 мест.

Сбываются также прогнозы о том, что движение президента Франции Эмманюэля Макрона в союзе с "Альянсом либералов и демократов за Европу" выйдет на третье место. Им может достаться, судя по прогнозу Европарламента, 102 места.

"Зеленые" претендуют на четвертое место, занимавшееся ранее либералами, перебирающимися на третье место.

Примерно одинаковые результаты, согласно прогнозу, набирают, как и предсказывали многие аналитики, "Европейские консерваторы и реформаторы", "Европа наций и свобод", "Европа свободы и прямой демократии".

За ними следуют "Объединенные Европейские левые и северные "зеленые" левые".

Остальные сорок с лишним мест займут независимые депутаты и депутаты, не определившиеся с политическими фракциями.

Новые фракции будут формироваться после окончательного избрания Европарламента, и они не обязательно будут совпадать с нынешним распределением политических групп.

Всего в Европарламент на выборах 2019 года избирают 751 депутата.