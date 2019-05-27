Советник Зеленского ответил Коломойскому на предложение объявить на Украине дефолт

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на привлечение инвестиций для ускорения экономического роста, что станет невозможным в случае объявления дефолта, заявил советник Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Так он прокомментировал недавнее заявление бизнесмена Игоря Коломойского, который в интервью Financial Times сказал, что Украине следовало бы объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг МВФ, и привел в пример аналогичные ситуации с Грецией и Аргентиной.

"Сейчас точно не время, чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ. Это отрежет нас от внешних рынков заимствования капитала. Это крайне опасно, учитывая, что инвестиции - это основная ставка сейчас на возможность получить импульс для дальнейшего экономического роста. И это достаточно четко артикулируется президентом Зеленским", - сказал он "Интерфаксу".

"Приток инвестиций в страну может еще более ослабнуть по сравнению даже с нынешними "полуживыми" темпами. То есть мы рискуем тем, что эти потоки вообще будут стремиться к нулю", - добавил он.

По словам Устенко, ввиду грядущих пиковых выплат по государственному долгу финансовую стабильность в стране будет гораздо легче обеспечить при наличии программы сотрудничества с МВФ. При этом объявление дефолта не освободит Украину от необходимости продолжить обслуживание внешних долгов, подчеркивает советник Зеленского.

"Внешние долги были списаны ограниченному количеству очень бедных африканских стран. Но в основном внешние долги не списывают полностью. Они остаются, их нужно обслуживать", - сказал Олег Устенко.

Сравнивая Украину с Грецией накануне дефолта, Олег Устенко подчеркнул различие ситуаций.

"В Греции была совершенно другая ситуация - очень высокий уровень долга, а у нас с объемом долга все не так уж плохо. Наша проблема - это колоссальная стоимость его обслуживания, потому что нам не очень-то доверяют. Нужно пытаться сделать все возможное для повышения доверия, чтобы заместить эти крайне дорогие долги, которые съедают почти 5% ВВП только на обслуживании. Нужно улучшать ситуацию, активизировать реформы, чтобы снижать уровень риска для экономики и замещать дорогие долги более дешевыми", - пояснил он.

В то же время, говоря о примере Аргентины, Устенко отметил сходство в отношении невыполнения антикоррупционной повестки дня и заявленных реформ в целом. "Как и Аргентина, Украина пыталась продемонстрировать МВФ больший прогресс, нежели он был на самом деле. Такого рода "обман" не полезен ни Украине, ни МВФ", - сказал эксперт.