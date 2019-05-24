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В Раду поступило заявление премьера Украины Гройсмана об отставке

В Раду поступило заявление премьера Украины Гройсмана об отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Фото: Reuters

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке поступило в украинский парламент, сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной рады Ирина Кармелюк.

"Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в Верховной Раде 23 мая", - сказала Кармелюк "Интерфаксу" в пятницу.

О намерении подать в отставку Гройсман заявил среду, 22 мая. По его словам, "президент Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя всю ответственность за будущие вызовы".

Владимир Зеленский призвал правительство сложить с себя полномочия во время речи в Верховной раде после своей инаугурации.

Украина Владимир Гройсман

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