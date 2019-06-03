Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Самый быстрый маглев, антибиотики в реках и результаты проекта Google по холодному ядерному синтезу

Прототип поезда на магнитной подушке (маглев) китайской корпорации CRRC Фото: ZUMA/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Китайская корпорация CRRC показала прототип поезда на магнитной подушке, который после введения в строй в 2021 году станет самым быстрым маглевом в мире. Новый поезд будет курсировать на скорости в 600 км/ч. Поезд на магнитной подушке, магнитоплан или маглев (от англ. magnetic levitation "магнитная левитация") удерживается над дорогой, приводится в движение и управляется с помощью электромагнитного поля. Во время движения поезда не касаются пути и единственной силой, вызывающей торможение маглева, является аэродинамическое сопротивление.

- Экологи обнаружили антибиотики и другие лекарственные препараты в речной воде по всему миру. Самыми грязными оказались африканские и азиатские реки, а среди европейских рек самой загрязненной оказался Дунай. В настоящее время все больше патогенных микроорганизмов вырабатывает устойчивость к антибиотикам. И это становится серьезной проблемой, так как для лечения некоторых патогенов уже не существует лекарственных препаратов. Бактерии заимствуют гены резистентности к антибиотикам из разных источников, в том числе у микроорганизмов из окружающей среды, например, населяющих почву или воду.

- Разработчики из MIT научили нейросеть воссоздавать на основе голоса человека его примерную внешность. Делает она это совсем не идеально, но некоторые примеры удались хорошо. Примерное изображение лица человека воссоздается на основе трех основных параметров: пол, раса и возраст. Нейросетевая модель хорошо угадывает пол человека, но редко может определить возраст с точностью до десяти лет, а также лучше всего "рисует" людей с европеоидной и азиатской внешностью.

- Британский инженер создал балансирующего робота, похожего на гироскутер, но способного передвигаться не только поперек оси колес, но и вдоль нее. Такие способности робот имеет благодаря применению колес Илона. Они были разработаны в 1970-х годах инженером Бенгтом Илоном и наиболее часто применяются в вилочных погрузчиках на складах. Каждое колесо состоит из круглого основания и закрепленных под углом роликов. Меняя крутящий момент на разных колесах, машина может сдвигаться в нужном направлении, не поворачивая корпус. В роботе использованы четыре таких колеса, но они расположены вдоль одной оси в виде двух пар.



- Компания Google опубликовала результаты работы проекта, в рамках которого несколько научных групп пытались воспроизвести опыты по холодному термоядерному синтезу. Исследователям не удалось выявить избыточного выделения энергии, что в очередной раз опровергает доводы сторонников реальности этого эффекта. Но авторы не утверждают, что полностью исключили их возможность. Вместе с тем в процессе работы появились полезные технические новинки и было сделано несколько открытий в материаловедении, которые могут пригодиться, например, в водородной энергетике.



- N+1 рассказал, как организован быт исследователей на антарктических станциях США и Великобритании, как будет устроена обновленная российская станция "Восток" и что будет с российскими научными исследованиями в Антарктике. Станция "Восток", созданная почти в центре антарктического материка в конце 1950-х годов, за десятилетия ушла глубоко под снег, а ее износ составляет 90 процентов. Далеко не все строения вообще пригодны для проживания. На станции нет ни водопровода, ни канализации современного типа. Полярники используют ручные рукомойники, причем воду приходится добывать из кубиков снега в растапливающих емкостях. Для поддержания гигиены на "Востоке" оборудована баня, которую топят не каждый день.



- На прошлой неделе стало известно, что умер Марри Гелл-Манн - один из первооткрывателей кварков, особых субатомных частиц. После их обнаружения ученые создали кварковую модель адронов и построили современную Стандартную модель элементарных частиц. N+1 рассказал подробнее о том, как физики пришли к этим открытиям и что они изменили в нашем представлении о строении Вселенной.

- В конце мая сообщество математиков - специалистов в теории графов было взволновано сообщением о том, что выдвинутая Стефеном Хидетниеми в 1966 году гипотеза оказалась неверной. В материале N+1 рассказывается, как молодому московскому математику Ярославу Шитову удалось придумать контрпример к этой гипотезе.