Новый глава СНБО Украины отверг предложение Коломойского объявить дефолт

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отверг возможность объявления страной дефолта по долговым обязательствам, за который ранее выступил крупный бизнесмен Игорь Коломойский.

Данилюк на брифинге во вторник подчеркнул, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и ведущей к негативным последствиям для населения. "Поэтому такие решения даже не рассматриваются", - заявил он.

Комментируя идею Коломойского, Данилюк сказал: "Я не думаю, что президент прислушивается сейчас к подобным советам. У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается". "Еще раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом - государство должно защищать интересы граждан", - сказал секретарь СНБО.

Ранее Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, сославшись на примеры Греции и Аргентины. "По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам как Греция. Это пример для Украины", - сказал Коломойский.