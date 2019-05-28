Госдеп США назвал уход Мадуро целью переговоров властей и оппозиции Венесуэлы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Переговоры в Норвегии между законными властями Венесуэлы и поддерживаемой США оппозицией должны быть сосредоточены лишь на смещении Николаса Мадуро с должности президента страны, заявила во вторник представитель госдепа США Морган Ортагус.

"Что касается переговоров в Норвегии, то, как мы неоднократно заявляли, Соединенные Штаты считают, что единственное, о чем следует договориться с Николасом Мадуро, так это об условиях его ухода (с поста президента Венесуэлы - ИФ)", - сказала представитель госдепа журналистам.

"Хотя предыдущие усилия по ведению переговоров потерпели неудачу, поскольку режим использовал их, чтобы разделить оппозицию и выиграть время, мы надеемся, что переговоры в Осло будут сосредоточены именно на уходе Мадуро в качестве предварительного условия для прогресса (ситуации в Венесуэле - ИФ)", - подчеркнула Ортагус.

Как ранее сообщил МИД Норвегии, на этой неделе в Осло пройдет второй раунд переговоров между представителями законных властей Венесуэлы и оппозиции. Первый раунд состоялся 16 мая, Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", на первой раунде они общались через норвежских посредников.