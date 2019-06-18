Зеленский исключил дефолт на Украине

Президент Украины заручился поддержкой МВФ и европейских банков

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Прездент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране не будет дефолта.

Пресс-служба Зеленского сообщила во вторник, что Украина начнет готовить программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) уже в июле. Кроме того, президент Украины в ходе встречи с крупным и средним бизнесом Германии подтвердил сотрудничество Украины с МВФ, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития.

Зеленский пообещал не влиять на суды или банковскую систему.

Замглавы администрации президента Алексей Гончарук в интервью "НВ. Бизнес" сообщал, что Украина работает над подготовкой к возможному запуску в конце 2019 года новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом на 3-4 года.

В свою очередь 13 июня представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне сообщил, что Международный валютный фонд ожидает завершения парламентских выборов на Украине, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве со страной. Он напомнил, что в мае в Киеве работала миссия МВФ, которая имела начальные дискуссии с новоизбранным президентом страны Зеленским.

Бизнесмен Игорь Коломойский предлагал украинским властям объявить дефолт, чтобы не выплачивать долги МВФ. Тем не менее, Зеленский и его советники надеются привлечь инвестиции, которые обеспечат рост экономики.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году. SDR или специальное право заимствования – платежное средство, которое выпускает МВФ.

Миссия МВФ работала на Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил, что миссия готова вернуться в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.