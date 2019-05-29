Власти и оппозиция Венесуэлы достигли прогресса на переговорах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии в среду сообщило о достижениях в политическом диалоге между властями и оппозицией Венесуэлы, написал в твиттере глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

"После нескольких дней серьезной работы правительство Норвегии информирует о прогрессе в политическом диалоге между правительством Венесуэлы и венесуэльской оппозицией. Благодарим Норвегию за усилия во благо мира", - сообщил Арреаса.

В приложенном к его сообщению коммюнике норвежского МИД в частности говорится: "Стороны проявили намерения продвигаться в поиске согласованного конституционного решения, которое включало бы политические, экономические темы, а также положение о выборах".

"Для того, чтобы процесс принес результаты, рекомендуем сторонам предпринять максимальную сдержанность в комментариях и заявлениях", - отмечается в документе.

Ранее МИД Норвегии сообщил, что на этой неделе в Осло проходит второй раунд переговоров между представителями законных властей Венесуэлы и оппозиции.

Первый раунд состоялся 16 мая, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", тогда как в первом раунде они общались через норвежских посредников.