Поиск

Власти и оппозиция Венесуэлы достигли прогресса на переговорах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии в среду сообщило о достижениях в политическом диалоге между властями и оппозицией Венесуэлы, написал в твиттере глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

"После нескольких дней серьезной работы правительство Норвегии информирует о прогрессе в политическом диалоге между правительством Венесуэлы и венесуэльской оппозицией. Благодарим Норвегию за усилия во благо мира", - сообщил Арреаса.

В приложенном к его сообщению коммюнике норвежского МИД в частности говорится: "Стороны проявили намерения продвигаться в поиске согласованного конституционного решения, которое включало бы политические, экономические темы, а также положение о выборах".

В миреГосдеп США назвал уход Мадуро целью переговоров властей и оппозиции ВенесуэлыЧитать подробнее

"Для того, чтобы процесс принес результаты, рекомендуем сторонам предпринять максимальную сдержанность в комментариях и заявлениях", - отмечается в документе.

Ранее МИД Норвегии сообщил, что на этой неделе в Осло проходит второй раунд переговоров между представителями законных властей Венесуэлы и оппозиции.

Первый раунд состоялся 16 мая, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", тогда как в первом раунде они общались через норвежских посредников.

Венесуэла

Новости по теме

Новости

Госдеп пригрозил Турции санкциями за приобретение С-400

Подозреваемый в организации взрыва в Лионе признал вину

Подозреваемый в организации взрыва в Лионе признал вину

МИД РФ призвал ООН отреагировать на задержание в Косово российского дипломата

Что произошло за день: среда, 29 мая

Михаил Саакашвили не будет баллотироваться в Раду

Михаил Саакашвили не будет баллотироваться в Раду

Вакарчук отправится в музыкальный предвыборный тур по Украине

Вакарчук отправится в музыкальный предвыборный тур по Украине

Спецпрокурор Мюллер отказался давать показания перед Конгрессом и ушел с поста

Спецпрокурор Мюллер отказался давать показания перед Конгрессом и ушел с поста

Саакашвили вернулся на Украину

Саакашвили вернулся на Украину

Косовские спецназовцы во время операции потеряли важные документы и план действий

Косовские спецназовцы во время операции потеряли важные документы и план действий

Глава военной разведки США обвинил Россию в проведении тайных ядерных испытаний

Глава военной разведки США обвинил Россию в проведении тайных ядерных испытаний
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');