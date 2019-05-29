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Саакашвили вернулся на Украину

Саакашвили вернулся на Украину
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили в среду вернулся на Украину, об этом он сам сообщил в своем фейсбуке.

Рейсом из Варшавы он прилетел в международный аэропорт "Борисполь" в Киеве, где его встречают свыше сотни сторонников и большое количество журналистов.

На странице Саакашвили в фейсубке идет прямая трансляция из аэропорта, снабженная подписью "Долгожданное возвращение".

Сейчас Саакашвили проходит паспортный контроль.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, которого тот лишился в 2017 году по решению Петра Порошенко.

Саакашвили не был на Украине с февраля 2018 года, когда его насильно выслали из Киева в Польшу.

Михаил Саакашвили Украина

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