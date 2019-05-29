Михаил Саакашвили не будет баллотироваться в Раду

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после возвращения на Украину не намерен участвовать в ближайших выборах в Раду, но поддержит появление новых политических сил.

"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политической власти на Украине, полностью избавиться от барыжников и людей, которые грабили Украину. Я буду делать все, чтобы пришло много новых людей", - сказал журналистам Саакашвили в аэропорту "Борисполь".

Он подчеркнул, что хочет "вместе с миллионами украинцев, после того, как выдался исторический шанс, с новым президентом, с новой командой, участвовать в строительстве новой Украины".

Между тем во внеочередных выборах в Верховную раду примет участие партия Саакашвили "Рух новых сил". Ранее один из ее лидеров экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе заявил, что партия имеет право на участие в выборов и намерена осуществить задуманные политические проекты.

Он назвал досрочные выборы правильным ходом со стороны президента Украины Владимира Зеленского и добавил, что "та Верховная Рада уже 4 года нелегитимна".

Ранее в среду Саакашвили рейсом из Варшавы прилетел в международный аэропорт "Борисполь" в Киеве, где его встретили свыше сотни сторонников и большое количество журналистов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, которого тот лишился в 2017 году по решению Петра Порошенко.

Саакашвили не был на Украине с февраля 2018 года, когда его насильно выслали из Киева в Польшу.