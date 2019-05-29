Российские космонавты вышли в открытый космос

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин начали шестичасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

В 18:44 по московскому времени космонавты открыли выходной люк стыковочного отсека "Пирс" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить работы по монтажу оборудования на внешней поверхности Международной космической станции и взять образцы для нескольких научных экспериментов.

В космосе россияне смонтируют поручень-переход от малого исследовательского модуля "Поиск" (МИМ-2) к функционально-грузовому блоку "Заря" для создание кратчайших путей перехода космонавтов.

Кроме того, будет демонтирован адаптер с макетами датчиков с поручня МИМ-2. Это делается для обеспечения полетного ресурса в 370 суток пилотируемых кораблей "Союз МС" и гарантийной наработки термометров не менее 13 тысяч 320 часов.

Затем космонавты снимут устройства экспонирования в рамках длительного эксперимента "Тест" на модуле "Поиск" и возьмут пробы. Позднее будут проведены химический, токсикологический и микробиологический анализ снятых проб.

Овчинину и Кононенко придется заняться также "уборкой" в космосе: они очистят снаружи иллюминатор выходного люка модуля "Поиск". Затем будет исследован состав налета на устройстве для очистки стекла, образующийся на поверхности станции.

Кроме того, космонавты снимут панели с образцами в рамках космического эксперимента "Выносливость", на которых находятся образцы используемых в космосе материалов в нагруженном и ненагруженном состоянии в условиях факторов реального полета.

В завершение работы Овчинин и Кононенко отключат кабели и демонтируют измерительные блоки, установленные на внешней стороне оболочки в рамках космического эксперимента "Обстановка", в ходе которого проводились различные геофизические исследования, в том числе экологический мониторинг электромагнитных излучений. Затем это оборудование будет выброшено в открытый космос.