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На МКС произошел сбой в системе очистки воздуха

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - На Международной космической станции отключилась экспериментальная установка по удалению углекислого газа из ее атмосферы, сообщило в четверг НАСА.

После обновления параметров программы системы Life Support Rack (LSR) Европейского космического агентства устройство продолжило функционировать в штатном режиме.

При этом, как сообщает НАСА, перезапуск на некоторое время был прерван в связи со срабатыванием пожарной сигнализации в пристыкованном к МКС американском грузовом космическом корабле Cygnus. Однако она оказалась ложной.

Проблема в работе экспериментального оборудования, доставленного на МКС японским грузовым кораблем в октябре прошлого года, возникла еще во вторник. После приостановки работы системы к очистке воздуха сразу были готовы подключиться схожие системы, размещенные в американских модулях станции LAB и Node 3.

Экспериментальная система LSR позволяет удалять из атмосферы станции углекислый газ и возобновляет до 50% содержание кислорода. Планируется, что установка будет работать на МКС не менее одного года в целях проверки надежности технологии для будущих миссий, отмечает NASA.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

МКС НАСА

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