Саакашвили готов помогать команде Зеленского советами

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вернувшийся на Украину экс-президент Грузии Михаил Саакашвили лишен каких-либо амбиций в вопросе "обретения должностей" и не намерен возглавлять украинское правительство, но готов помочь советами.

"У меня нет должностных амбиций. Я три раза отказывался от предложений (пятого президента Украины Петра - ИФ) Порошенко становиться премьер-министром. Почему? Потому что я не хотел становиться "свадебным генералом" на свадьбе у барыг", - сказал Саакашвили в телеинтервью.

Отвечая на вопрос о том, как он поступит, если президент Украины Владимир Зеленский все же предложит ему должность премьер-министра, Саакашвили сказал: "В этот раз я думаю, он (Зеленский - ИФ) найдет себе молодого, перспективного симпатичного украинского премьер-министра, а они могут позвонить мне хоть в три часа утра, я им посоветую, если они захотят услышать мои советы".

Саакашвили "не привлекают какие-либо должности", однако он хотел бы участвовать в создании в стране "площадок для новых идей".

"Я с удовольствием поучаствовал в создании площадок для новых идей. Меня никакие должности не привлекают. Я был на многих должностях в двух странах и прямо скажу, что сейчас скажи мне куда-либо в кабинет... вообще не привлекает меня эта жизнь, потому что денег я этим не заработал, шишек я себе на этом наломал, при этом если не поменять систему, меня эта система засосет и опять будет такой стиль, что опять этот человек пытается что-то делать и опять ничего не выходит. Не мой стиль, не хочу", - сказал он.

При этом политик выразил убеждение, что сейчас нужны "площадки больших идей". "Я уже несколько лет говорю про идею информационных технологий", - отметил Саакашвили, добавив, что поддерживает высказанную президентом Зеленским идею о государстве в смартфоне, в том числе выступает за то, чтобы граждане Украины могли сами голосовать за законопроекты, в том случае, если Верховная рада не в состоянии этого делать.

Он выразил убеждение, что Украина может сделать рывок в развитии, только отказавшись от всего, что было сделано, начиная с обретения ею независимости в 1991 году "в смысле так называемого государственного строительства, а реально - разрушения страны".

При этом политик назвал существующую на Украине государственную систему - "системой кормления".

"Отказавшись от традиции, можно сделать прыжок и обогнать и Польшу, и догнать и Германию, и Францию. Я в это свято верю", - сказал Саакашвили.

Он подчеркивает, что у команды Зеленского есть здоровые амбиции и выразил убеждение, что после парламентских выборов будет тотальное обновление - "новая картина Украины, наполненная новыми людьми".