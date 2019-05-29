Подозреваемый в организации взрыва в Лионе признал вину

На месте взрыва в Лионе Фото: Reuters

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Молодой человек, находящийся с понедельника под стражей по подозрению в организации взрыва в Лионе на прошлой неделе, признал себя в среду виновным, передает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее сообщалось, что основной подозреваемый 24-летний Мухаммед Хишем подкинул посылку со взрывным устройством к дверям булочной, расположенной в центре Лионе. Он передвигался на велосипеде.

Взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Бомба была спрятана в посылке. Ранения получили более 10 человек.