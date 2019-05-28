Исполнителем теракта в Лионе оказался 24-летний алжирец

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Имя основного подозреваемого по делу о взрыве в Лионе - Мухаммед Хишем М., ему 24 года и он приехал во Францию из Алжира, сообщает во вторник газета Parisien.

Отмечается, что до этого он не попадал в поле зрения французской полиции.

Сейчас молодой человек, задержанный накануне, находится под стражей, но пока отказывается говорить, пишет Parisien со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Полиция допросила родственников задержанного - его родителей, младшего брата и сестру. Накануне прошел обыск в его доме, где обнаружили материалы, необходимые для изготовления взрывчатки.

Взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Бомба была спрятана в посылке, которую подкинул к дверям булочной молодой человек, проезжавший мимо на велосипеде. Пострадали более 10 человек.