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Зеленский предложил Раде отправить в отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

В администрации президента также готовят документы об отставке генпрокурора Украины

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

Все эти чиновники ранее подавали заявления об отставке.

Также в администрации готовят документы об увольнении Юрия Луценко с поста генпрокурора Украины.

Ранее 30 мая Рада рассматривала вопрос об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана, но отклонила его. Зеленский сразу после инаугурации 20 мая призвал правительство Гройсмана уйти в отставку. Четыре дня спустя премьер направил в парламент соответствующее заявление.

28 мая Зеленский назначил нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Эту должность занял бывший глава минфина Александр Данилюк, который был советником в предвыборной команде президента. Прежнего секретаря СНБО Александра Турчинова отправил в отставку еще президент Петр Порошенко 19 мая.

Украина Владимир Зеленский Юрий Луценко Павел Климкин Степан Полторак Владимир Гройсман

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