Госдеп пригрозил Турции санкциями за приобретение С-400

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Reuters

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - США могут прекратить участие Турции в программе закупок истребителей-бомбардировщиков F-35 и применить против Анкары санкции в рамках закона CAATSA из-за приобретения у России зенитных ракетных комплексов С-400, заявила в среду представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Наша позиция остается прежней: Турция столкнется с очень отрицательными последствиями, если она завершит сделку по С-400", - сказала она на брифинге.

"Это будет включать в себя приостановку закупок (F-35 - ИФ) и завершение участия в программе F-35, а также санкции CAATSA. Это очень серьезно, это очень конкретно, и наша позиция по этому вопросу остается достаточно последовательной", - добавила она.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее не раз выражал уверенность, что Анкара получит как российские системы С-400, так и американские самолёты F-35.

В свою очередь глава министерства обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Анкара готовится к возможному применению против нее санкций CAATSA.