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Что случилось этой ночью: четверг, 30 мая

Метро в Подмосковье, американские санкции против Турции, семеро погибших на опрокинувшемся катере в Венгрии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область. Вместо этого правительство Московской области сконцентрируется на строительстве проекта московских центральных диаметров. Для его реализации Подмосковью понадобится около 83 млрд рублей.

- В Ассоциации по контролю над вооружениями США не увидели нарушений Россией Договора о запрещении ядерных испытаний. По словам экспертов ассоциации, "нет никаких публичных свидетельств, которые подкрепили бы обвинения России в проведении нелегальных испытаний, не привел фактов и генерал Эшли".

- "Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы. В финальном матче в Баку "Челси" нанес поражение "Арсеналу" со счетом 4:1.

- Госдеп пригрозил Турции санкциями за приобретение С-400. Санкции будут включать в себя приостановку закупок F-35 и завершение участия в этой программе. Кроме того, Госдеп может ввести санкции CAATSA "О противостоянии противникам Америки".

- Прогулочный катер с 34 людьми на борту опрокинулся в Венгрии. По последним данным, семь человек погибли, еще 12 числятся без вести пропавшими.

- В ФАС обратились с просьбой проверить двукратное повышение цен на плацкарт. Наибольший рост общероссийское объединение пассажиров, обратившееся к регулятору, отметило на направлениях Москва–Калининград (+100%), Москва–Адлер (+97%) и Новосибирск–Томск (+93%).

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