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Сенат США рассмотрит возможность заблокировать продажу F-35 Турции

США пытаются отреагировать на закупки С-400 у России

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Комитет сената США по делам вооруженных сил сообщил, что включил в одобренный им законопроект о военном бюджете на 2020 год предложение об отказе в продаже Турции истребителей-бомбардировщиков F-35, если она приобретет у России системы ПВО С-400.

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"Прежде всего, законопроект защищает (США - ИФ) от попыток России нанести ущерб потенциалу F-35, запрещая продажу Турции F-35 и связанного с этими самолетами оборудования, если только она не предоставит заверения в том, что она не получит российские С-400", - говорится в выдержках из законопроекта, опубликованных на сайте комитета в четверг.

Так, в законопроекте говорится, что поставка F-35 в Турцию станет возможна только в том случае, если глава Пентагона и госсекретарь США подтвердят, что Анкара не приобретала С-400 и не планирует сделать это в будущем.

Также в документе предлагается исключить Турцию из списка стран, участвующих в программе сбора истребителей F-35, если Анкара купит С-400.

За законопроект о военном бюджете проголосовали 25 членов комитета, против высказались двое, теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената в полном составе.

США С-400 Россия Турция F-35

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