Космический грузовик Dragon вернется на Землю с МКС 3 июня

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Американский грузовой корабль Dragon, как планируется, 3 июня отстыкуется от МКС и вернётся на Землю, сообщают в НАСА.

"Грузовой космический корабль компании SpaceX - Dragon - готов вернуться на Землю с МКС в понедельник, 3 июня", - отмечается в сообщении НАСА. Планируется, что корабль доставит на Землю, среди прочего, результаты проведённых на орбите экспериментов. НАСА планирует вести трансляцию возвращения корабля из космоса.